Quirinale, Fontana: "Draghi resti premier per non danneggiare la ripresa"

Non cambiare niente per evitare di danneggiare la ripresa economica in atto. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ai microfoni di Rainews 24 commentando la posizione espressa dal leader della Lega, Matteo Salvini, sulla permanenza di Mario Draghi a Palazzo Chigi. "Credo il segretario abbia individuato il problema - ha spiegato Fontana - la nostra economia stava ripartendo in maniera eccezionale, stavamo superando gli ultimi rigurgiti di questa pandemia, perche' i numeri in questi ultimi giorni stanno migliorando: bisogna fare in modo che non si cambi niente e si cerchi di affrontare quelli che si sono i veri problemi legati ai costi dell'energia, ai costi delle materie prime e a tutte quelle condizioni che potrebbero essere un ostacolo a questa grande ripresa".

"Regione Lombardia - ha ricordato - in questi primi mesi, ha dato una risposta eccellente, l'economia e' ripartita con grande entusiasmo. Bisogna fare in modo che questa indicazione possa continuare". "Io - ha chiosato Fontana - sono dell'opinione che quello che decideranno i nostri segretari sara' la scelta giusta, valuteranno quale sia l'opportunita' migliore per il Paese"