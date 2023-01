Race Across Limits Indoor Edition: una volata di solidarietà

Cinque squadre, sessanta atleti, dodici ore sui pedali in una sfida –ma soprattutto una gara disolidarietà- a staffetta di indoor cycling lunga per sostenere l’Associazione di volontariato RACEACROSS LIMITS nella raccolta fondi per progetti in favore dei care giver.

Race Across Limits è l’associazione fondata da Sabrina Schillaci atleta e coach professionista chedal 2017 promuove progetti di supporto e sostegno per i care giver. L’evento benefico si terrà presso il PAIN CAVE di Milano, via Petrocchi 10, dalle 9 alle 21 di sabato21 gennaio.

Ospiti anche Filippo Pozzato e Justine Mattera

Le squadre, capitanate da Sonny Colbrelli (“il Cobra”, ex ciclista professionista vincitore di unCampionato italiano, un Campionato europeo e di una Parigi-Roubaix), Filippo Pozzato (ex ciclistaprofessionista vincitore di due tappe al Tour de France, una tappa al Giro d’Italia e di una Milano-Sanremo), Justine Mattera (attrice e conduttrice televisiva), Stefana Andriola (giornalista e autricetelevisiva), Luca Gregorio (giornalista, voce e volto di Eurosport e Bike Channel), si sfideranno inuna gara di solidarietà nella quale, è proprio il caso di dire, che metteranno tutto il cuore.

Ogni squadra gareggerà su una Smart Bike, ogni atleta pedala per un’ora. Inizieranno i capitani alle09.00, seguiti dagli altri atleti.

L’evento sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube di PAIN CAVE(https://youtube.Com/@paincave288)