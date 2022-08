Ragazza 16enne si risveglia in piazza Castello. E denuncia violenza sessuale

Ragazza 16enne si risveglia in piazza Castello. E denuncia violenza sessualeQuesta mattina, poco dopo le 7, una ragazza di 16 anni ha chiamato gli agenti della Questura di Milano e il 118 sostenendo di aver subito una violenza sessuale.

Non ricorda nulla di quanto accaduto

La giovane, portata alla clinica Mangiagalli per essere visitata, ha raccontato agli agenti di aver subito la violenza sessuale dopo aver trascorso la notte fuori e di essersi risvegliata in piazza Castello e di non ricordare nulla di quanto accaduto: lì è stata raggiunta dalla polizia.