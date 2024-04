Ragazza sfugge a una violenza sessuale in centro a Milano

Una giovane 22enne ha raccontato di essere riuscita a fuggire da un ragazza che ha cercato di abusare di lei dopo una serata passata in discoteca. Secondo quanto raccontato la giovane è stata aggredita da un ragazzo che aveva conosciuto il giorno stesso e che si era offerto di accompagnarla a casa.

Ragazza sfugge a una violenza sessuale in centro a Milano

La ragazza, che non ha avuto bisogno di cure mediche, ha poi chiamato i Carabinieri che hanno raccolto la sua denuncia. Secondo quanto si è appreso è accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, quando la giovane, salita con lui in auto, ad un certo punto del tragitto ha reagito con forza al guidatore che cercava di abusare di lei, e alla fine è stata fatta scendere malamente dalla vettura, nel centralissimo corso Venezia, all'altezza di via Senato. Sul posto sono giunti i Carabinieri dei Radiomobile, e la 22enne, che non aveva alcuna ferita, ha rifiutato le cure mediche.