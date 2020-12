Ragazzino di 12 anni precipita da secondo piano a Milano

ìUn ragazzino di 12 anni e' precipitato dal secondo piano in un palazzo di via Alcuino a Milano, vicino al Velodromo Vigorelli. Ad accorgersi di cosa era successo e' stata la mamma che era in casa e ha allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati Ata soccorso, automedica, e anche vigili e polizia che dovra' accertare cosa sia accaduto. Il piccolo era cosciente e dolorante, e' stato medicato per le diverse fratture e trasportato all'ospedale Niguarda.