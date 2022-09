Ragazzo cade da dieci metri a Milano, è grave

Ragazzo cade da dieci metri in stabile a Milano, grave

Un ragazzo di 19 anni e' caduto per dieci metri in un cavedio in un garage multipiano al piano -3 a Milano in via Salasco, zona Bocconi. L'episodio si e' verificato intorno alle 2 di questa notte. Il giovane e' stato recuperato dai vigili del fuoco che hanno e affidato ai paramedici del 118. E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda dove e' ricoverato in condizioni critiche.