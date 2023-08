Raggiravano donne fragili: tre arresti a Varese

Tre persone sono state arrestate con l'accusa di aver raggirato delle donne, approfittando della fragilità psicologica ed emotiva delle loro vittime e del loro precario stato di salute.

I finanzieri del Comando provinciale della guardia di finanza di Varese hanno eseguito un'ordinanza cautelare personale e reale emessa dal Tribunale di Busto Arsizio su richiesta della Procura. I tre indagati hanno sottratto alle loro vittime oltre 1 milione di euro.

Le indagini sono nate dalla segnalazione di una operazione che è risultata sospetta in relazione alle norme antiriciclaggio da cui è emerso che una donna, in condizioni di inferiorità e deficienza psichica, fosse vittima di "condotte manipolatorie da parte di diversi malfattori". Dalle indagini è emerso che le vittime erano state scelte proprio per le loro condizioni di salute e fragilità psicologia, dovuta, in uno dei casi, alla perdita dei genitori.