Raid nazista da Gogol&Company, croci celtiche sui muri della libreria

La libreria Gogol&Company in via Savona ha trovato una brutta sorpresa stamattina alla ripresa dell'attività dopo la pausa estive: i muri sono stati imbrattati con delle croci celtiche. "Siamo rimasti chiusi solo una decina di giorni, ma a qualcuno evidentemente siamo mancati", scrivono ironicamente i titolari della libreria su Facebook che non si fanno intimidire dal gesto: "Noi comunque siamo qui: libri, vino e birra come sempre".