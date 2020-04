Ramelli: Casapound, Forza nuova e Lealtà azione ricorrono contro multa

Ramelli: 4 militanti destra portano corona, multati. Ma vogliono ricorrere

Casa Pound Milano, Forza Nuova Milano, Lealta' Azione Milano annunciano che presenteranno un ricorso comune contro le sanzioni elevante ieri dalla Digos contro tre rispettivi esponenti per la violazione delle prescrizioni atte al contenimento del rischio epidemiologico Covid-19 durante la deposizione di una corona d'alloro in ricordo di Sergio Ramelli in occasione del 45esimo anniversario della sua morte.



"Nonostante i nostri militanti - si legge in una nota congiunta dei tre movimenti di estrema destra - abbiano rispettato a pieno le indicazioni per il contenimento dell'epidemia da coronavirus, con distanziamento sociale e mascherina, i tre delegati e il fotografo sono stati multati per violazione delle prescrizioni atte al contenimento del rischio epidemiologico". "Il giusto rispetto - continuano - per le tante vittime del virus in Lombardia e in tutta Italia non puo' far passare sotto silenzio che, ancora una volta, in Italia esistono morti di serie A, per i quali e' lecito svolgere cortei in tutta Italia in spregio a qualsiasi normativa, e morti di serie B, per i quali non e' consentita nemmeno la posa di una corona". Nel caso specifico quanto accaduto ieri in via Paladini "a nostro avviso non puo' e non deve essere oggetto di alcuna sanzione. Per questo motivo annunciamo sin da ora che presenteremo un ricorso comune e che andremo fino in fondo per tutelare anche giuridicamente il diritto a ricordare Sergio".



La commemorazione - Quattro militanti di estrema destra sono stati multati a Milano per aver violato l'articolo 650 del Codice penale, ovvero inosservanza delle norme della pubblica autorita': la polizia li ha trovati nei pressi del murale in memoria di Sergio Ramelli a Milano, mentre stavano depositando una corona di fiori. E' avvenuto ieri mattina in via Paladini, dove viene ricordato ogni anno il militante 18enne del Fronte della Gioventu', morto il 29 marzo 1975 in seguito all'aggressione subita un mese prima da militanti di sinistra. Ad omaggiare il giovane c'era una delegazione delle tre sigle di destra - Casapound, Forza Nuova, Lealta' Azione - che ogni anno organizzano una commemorazione che parte da viale Argonne. L'anno scorso in particolare si sono verificati pesanti scontri con la polizia che ha caricato i manifestanti, partiti a centinaia all'improvviso in un corteo non autorizzato.