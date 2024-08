Ranking di Shanghai 2024: Università Statale di Milano tra le prime 200 al mondo

L'Università degli Studi di Milano si conferma tra le eccellenze italiane nel panorama accademico internazionale, posizionandosi tra le prime 200 università al mondo nel prestigioso ARWU (Academic Ranking of World Universities) del 2024. Questo risultato la colloca tra le tre migliori università italiane, insieme all'Università di Pisa e alla Sapienza di Roma, quest'ultima l'unica italiana presente nella fascia 101-150. La Statale di Milano si distingue inoltre come il primo ateneo della città menzionato nel ranking di Shanghai e l'unico in tutta la Lombardia a raggiungere tale traguardo, consolidando la posizione ottenuta dal 2021.

Traguardi internazionali nelle discipline scientifiche

Nel Subject ranking, l'Università Statale di Milano ha raggiunto importanti risultati a livello mondiale. Si è classificata al 31° posto nelle Veterinary Sciences, migliorando rispetto al 38° posto dell'anno precedente. Notevoli anche i risultati ottenuti in Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, dove l'ateneo ha raggiunto il 48° posto, avanzando dalla fascia 51-75 del 2023. Altre discipline di rilievo includono Food Science and Technology e Agricultural Sciences, entrambe classificate nel range 51-75, così come Public Health (76-100) e settori come Physics, Human Biological Sciences e Clinical Medicine, che si sono posizionati nel range globale.