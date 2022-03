Rapimento, allarme dalla Cina a Como: salvata donna dai suoi rapitori

Como, l'allarme arrivato dalla Cina: "Hanno rapito mia figlia"

Sembra la trama di un film e invece è successo davvero. Secondo quanto riportato da laprovinciadicomo.it. l'allarme di una rapimento sarebbe arrivato dalla Cina a Como. Un allarme che avrebbe poi permesso ai poliziotti di intervenire in tempo prima che la donna rapita fosse portata via. Uno studente comasco e la sua fidanzata, di origini cinesi, hanno ricevuto la telefonata allarmata dalla Cina della madre di un'amica della giovane che vive in Italia: «Hanno rapito mia figlia, vogliono 40mila euro altrimenti la uccidono».

La giovane a questo punto si presenta, con il fidanzato, in Procura a Como e racconta quanto appreso dalla donna in Cina che invia dettagli e suggerisce la possibile identità di una delle rapitrici, due donne e un uomo, oltre al movente.

Como, rapimento a causa di una truffa

Tutto sarebbe legato - si legge su laprovinciadicomo.it - a una truffa che il terzetto avrebbe subito da un loro connazionale circa un ordine di merce per 40mila euro. A mettere in contatto il terzetto con il presunto truffatore proprio la giovane rapita, pure lei vittima del raggiro. I poliziotti iniziano le ricerche e risalgono a un’utenza telefonica che viene intercettata nella zona tra Mestre e Marghera. A questo punto i poliziotti identificano un contatto, con base a Marghera, possibile complice e contattano i colleghi veneti.

Grazie a un blitz, i poliziotti riescono a rintracciare la vittima proprio mentre le due donne e l’uomo - tutti cittadini cinesi - trascinano fuori casa la ragazza rapita per caricarla in auto e portarla a Milano. La banda di sequestratori è stata arrestata, mentre la vittima è stata portata in ospedale: sotto choc e con lividi al volto.