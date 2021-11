Rapina da 1 milione di euro in un laboratorio orafo di Milano

Cinque uomini di cui due armati di pistola hanno rapinato il laboratorio orafo Trafilor in via Assab, zona Cimiano a Milano, scappando con una refurtiva del valore stimato di un milione di euro. I componenti del commando hanno fatto irruzione nello stabilimento alle 8 di oggi, giovedì 4 novembre e, puntando le due armi da fuoco, hanno imbavagliato e immobilizzato con delle fascette da elettricista i quattro dipendenti presenti.

Hanno poi atteso fino alle 9.50 l'arrivo della titolare, una donna di 52 anni, in quanto l'unica capace di aprire la cassaforte. I rapinatori hanno quindi portato via numerosi metalli preziosi in fase di lavorazione e gioielli. Sul caso indagano gli investigatori dell'antirapina della Squadra mobile.