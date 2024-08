Rapina turista dell'orologio prezioso in centro a Milano, preso

Ha rapinato dell'orologio Patek Philippe un turista iracheno di 46 anni in corso Matteotti all'angolo con via San Pietro dall'Orto, nel pieno centro di Milano. L'episodio è accaduto l'altra notte quando il rapinatore, un algerino di 24 anni, è stato subito fermato da un equipaggio della volante della Questura che l'ha arrestato. Sarà processato per direttissima.