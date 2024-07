Rapina turista di orologio prezioso, preso 16enne a Milano

La polizia ha sventato la rapina di un prezioso orologio ieri pomeriggio in centro, subita da un turista cambogiano in visita con la famiglia e amici in citta'. Durante uno dei servizi straordinari di controllo del territorio, organizzati dalla questura, gli agenti del commissariato Centro hanno notato in via Tommaso Grossi, a pochi passi dalla Galleria Vittorio Emanuele, un gruppetto di tre giovani nordafricani muoversi con fare sospetto tra i turisti. Intorno alle 15.15 uno dei giovani si e' staccato dagli altri e improvvisamente ha avvicinato la vittima di 38 anni, strappandogli dal polso un Patek Philippe del valore di 70 mila euro. I poliziotti sono subito intervenuti per bloccarlo. Nel parapiglia l'orologio e' caduto a terra ed e' stato raccolto da un complice. Anche lui, pero', e' stato intercettato da personale della sicurezza di negozio. In quel frangente il Patek Philippe e' caduto terra ed e' stato poi recuperato da un conoscente del 38enne.

Rapina turista di orologio, 16enne portato al Beccaria di Milano

Il giovane tuttavia e' riuscito a scappare cosi' come il terzo componente del gruppo che dalle immagini delle telecamere di sorveglianza e' stato ripreso mentre estraeva dalla tasca uno spray urticante. Il minore marocchino di 16 anni, irregolare e fotosegnalato in Italia per la prima volta a inizio anno, che e' stato fermato dalla polizia in accordo con il pm di turno della procura per i minorenni, e' stato arrestato per rapina in concorso pluriaggravata ed e' stato accompagnato al Cpa dell'istituto minorile Beccaria in attesa dell'udienza di convalida.