Rapinano una coppia a Milano, individuati perchè uno è strabico

Coppia di giovani rapinata a Milano, due degli aggressori sono stati individuati perchè uno di essi è strabico ed è stato per questo riconosciuto. I fatti, riferisce Ansa, si sono svolti il 28 agosto due 24enni sono stati avvicinati in via Dolci e malmenati da tre sconosciuti che hanno anche usato dello spray al peperoncino. Portato via l'orologio a lui, si sono dileguati ma gli agenti del Commissariato Bonola ne hanno individuati due, un 20enne e un 34enne, entrambi marocchini irregolari (il secondo con molti precedenti e un mandato di cattura austriaco per droga a suo carico) in uno stabile abbandonato in via Falck.