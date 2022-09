Rapinava continuamente farmacie, 49enne arrestato

Rapinava continuamente farmacie, 42enne arrestato

La Polizia di Milno ha arrestato un italiano di 49 anni con numerosi precedenti penali. Secondo gli inquirenti, l'uomo sarebbe l'autore di una serie di rapine a farmacie ed istituti di credito compiuti nelle ultime settimane di agosto nella zona nord del capoluogo. Tutte le rapine sono avvenute nella medesima parte di città, tra via Farini e il quartiere Niguarda e dalle immagini acquisite la tecnica era sempre la stessa: l'uomo minacciava i dipendenti con un paio di forbici nel tentativo (non sempre riuscito) di farsi consegnare il denaro.

Lo scorso martedì pomeriggio il 49enne ha tentato di rapinare una farmacia in via Farini

Lo scorso martedì pomeriggio il 49enne ha tentato di rapinare una farmacia in via Farini, ma le urla della farmacista lo hanno fatto desistere e fuggire verso piazzale Maciachini. Qui è riuscito a rubare circa 330 euro da un'altra farmacia, ma è stato intercettato dalle pattuglie della Squadra Mobile al mezzanino della linea 3 della metropolitana prima che riuscisse a scappare. Grazie al rinvenimento degli abiti utilizzati per la commissione delle altre rapine, l'uomo è ritenuto responsabile di altri cinque episodi: tre a danno di farmacie e due ad istituti di credito della stessa zona.