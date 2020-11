Rave party illegale di Halloween nei boschi di Varese: sette denunciati

Rave party in un'area boschiva di Castellanza (Varese) per Halloween, tra musica ad alto volume e una palese violazione delle misure di contenimento del Coronavirus: i militari della Compagnia carabinieri di Busto Arsizio allertati dalla musica ad alto volume proveniente dai boschi, hanno localizzato l’area dell’evento e sono intervenuti, in piena notte, riuscendo a interrompere il rave party e a far disperdere i partecipanti, non prima di averne identificati sette, tutti giovani tra i 20 e i 30 anni di età, provenienti da varie località della provincia di Milano e Varese, riunitisi grazie al tam tam su WhatsApp che dovranno rispondere del reato di invasione di terreni o edifici e sono stati sanzionati per la violazione delle norme anticovid. Alcuni di loro erano già noti alle forze dell’ordine per aver partecipato a precedenti rave party e, oltre all’attrezzatura musicale, uno di loro è stato anche trovato in possesso di un’arma da taglio della lunghezza di 20 centimetri.I carabinieri stanno ricostruendo la catena di messaggi inviati tramite l'applicazione di messaggistica istantanea per risalire all’identità degli organizzatori e degli altri partecipanti, che si stima possano essere circa una trentina