Real race: gare virtuali con avversari reali al Pain Cave

Pain Cave, ipertecnologico centro di indoor cycling nato recentemente a Milano in via Petrocchi 10, ha organizzato Real Race (14-21 luglio), la sola gara ciclistica reale al momento possibile. Per lanciare l’evento, giovedì scorso si è svolto in Pain Cave l’episodio zero della competizione, in una divertente serata test con la presenza d’eccezione di alcuni special guests: Lara Rossi, Filippo Pozzato, Alessandro Brambilla Colnago, Alberto Chalon, e Gianluca Moroni, che si sono confrontati sul percorso “ufficiale” di gara, in diretta instagram con la telecronaca di Fabio D’Annunzio.

“L’antipasto” di giovedì ha riscosso grandi consensi, dimostrando come il format della “virtual race”, ma con avversari reali in carne e ossa che pedalano fianco a fianco, sia davvero una novità suggestiva e coinvolgente. Il clima della serata, da goliardico e scanzonato, si è subito trasformato in agonistico e competitivo, con la vittoria finale che, abbastanza sorprendentemente, è andata ad Alessandro Colnago davanti a Pippo Pozzato, dopo un appassionante testa a testa dal primo all’ultimo chilometro.

Per una conferma della validità di questa iniziativa bisognerà comunque aspettare il 14 luglio, giorno di inizio effettivo di Real race. La gara – iscrizione gratuita entro il 10 luglio – promette di reinventare il concetto di indoor cycling: diverse sessioni con 7 partecipanti che si confronteranno fisicamente sullo stesso percorso delle Fiandre (37,17 km, 630 m di dislivello e 5 muri, tra cui i mitici Kwaremont, Paterberg e Taaienberg), in uno scenario di incredibile realismo, grazie ai filmati HD di Tacx.I migliori accederanno alla finale per contendersi la vittoria.

Il vincitore di Real Race avrà l’opportunità di sottoscrivere un contratto di collaborazione da 1.000 euro come digital ambassador di Pain Cave. Tutti i partecipanti si potranno inoltre aggiudicare i premi messi a disposizione dagli sponsor: dalle iconiche maglie Colnago alle ultime novità tecnologiche di Garmin (Radar retrovisore Varia e ciclocomputer Edge 130 Plus), alle selle “top” di Selle Italia, ma anche un esclusivo rasoio Shaving Experience in acciaio C135, realizzato a mano in Francia e personalizzato, oltre a prodotti per il corpo pensati per un eventuale partecipazione femminile alla gara. Real race si svolgerà con la partnership istituzionale di ACSI - Associazione Centri Sportivi Italiani e può contare sul supporto di Garmin, Selle Italia e Colnago; l’evento verrà inoltre trasmesso in diretta instagram nelle sue fasi salienti. Real race: da martedì 14 luglio – preiscrizione entro venerdì 10 luglio.Presso Pain Cave – Via Policarpo Petrocchi, 10 – 20127 Milano