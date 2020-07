Rebus nidi, Majorino va all'"attacco": da Regione e Governo niente linee guida



"Trovo incredibile e grave che Regione e Governo non abbiano definito chiaramente le linee guida per affrontare la riapertura, la Regione Lombardia deve farlo per i nidi e il governo per le scuole dell'infanzia". Cosi' l'europarlamentare del Partito democratico, Pierfrancesco Majorino, ha commentato la situazione di nidi e scuole materne a Milano dove rischiano di rimanere esclusi 3 mila bambini a causa degli spazi rivisti in seguito all'emergenza Covid.



"Linee guida che non sono un documento astratto e burocratico ma che contengono le indicazioni a cui ci si deve attenere per decidere quante bambine e quanti bambini poter accogliere nelle diverse aule - ha aggiunto -. So che il Comune sta cercando di fare tutto il possibile e sta lavorando per garantire il reperimento di spazi o per trovare soluzioni. La centralita' dei servizi all'infanzia non puo' essere messa in discussione da una situazione del genere. E non si puo' pensare che tutti abbiano la possibilita' di trovare una baby-sitter o di cavarsela con la rete famigliare. Non e' ammissibile e non e' giusto".