Recovery Fund, Sala: "Milano pronta a investire un miliardo all'anno"

Milano è pronta a investire del Recovery Fund "un miliardo all'anno, che vuol dire che ne stiamo chiedendo 4 o 5 per poterli spendere e investire nel 2026. Questo miliardo è declinato in un piano che ho presentato in progetti concreti che vanno dal collegamento della centrale di Cassano con la città per portare il teleriscaldamento a 150mila milanesi, al prolungamento delle metropolitane, al rifacimento di parte delle case di edilizia popolare. Insomma una serie di progetti su cui siamo certi che se abbiamo i fondi agiamo sicuramente". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala questa mattina nel corso del convegno di apertura della terza edizione di Milano Capitali - Recovery Edition ,organizzato da MF - Milano Finanza e Class Editori. "La soluzione e la mia promessa è presentare progetti in fase definitiva ed è questo il mio impegno: quando chiederò soldi per allungare le metropolitane o comprare bus elettrici, lo farò avendo progetti già in fase definitiva, da trasformare in fase esecutiva", ha proseguito Sala.Il sindaco ha aggiunto che è "necessario che le amministrazioni locali siano buone stazioni appaltanti, che significa non solo avere buoni progetti, ma avere anche una macchina per reagire ai ricorsi quando fai le gare".