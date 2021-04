Recovery, Sala: "Contrario a ruoli commissariali per gestire i fondi"

“Spesso nell'affrontare il discorso” dei fondi del Recovery Fund, “con altri sindaci alcuni chiedono, per poter rimanere nei tempi, perché questo è il limite del sistema pubblico, poteri straordinari o ruoli commissariali per poter gestire i fondi. Ecco io non sono d'accordo". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala questa mattina a margine della presentazione del libro "Il giro dei soldi - Storie di riciclaggio. Da Milano al Delaware: dove finiscono i capitali sporchi di evasori e criminali", scritto da David Gentili, Ilaria Ramoni e Mario Turla. "Sono stato io stesso commissario all'Expo - ha aggiunto Sala -, ma quello era un evento particolare, se noi cerchiamo però di evitare le lungaggini nominando una serie di commissari, ci sta una volta, ci sta per il ponte Morandi, ma non corriamo il rischio che, siccome non ci sentiamo in grado di riformare la materia, nominiamo tanti bei commissari: non va bene”.

“Bisogna fare le cose con le risorse che abbiamo, non inventiamo scorciatoie perché sono rischiosissime. Si è nella fortunata condizione di poter cambiare il nostro Paese e di poter mettere mano su tematiche ultradecennali, però bisogna stare tutti insieme”, ha proseguito Sala.“Milano è una città con i riflettori sempre puntati e quello che facciamo è spesso un indirizzo per gli altri. Se facciamo cose buone è possibile che gli altri inizino, se facciamo errori portiamo altri a sbagliare. Io sento questa responsabilità e lo sto dicendo anche nel dialogo con altri sindaci. Abbiamo un’opportunità straordinaria. Bisogna non rallentare la macchina in corso ma dotarsi delle giuste misure di cautela. Io spero che si guardi a Milano con un occhio benevolo perché negli ultimi dieci anni abbiamo investito però non possiamo essere tacciati di comportamenti illeciti. Che non è poca cosa”, ha concluso il sindaco.