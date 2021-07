Recovery, Sala: tempi strettissimi; serve collaborazione



Il Recovery fund e il Pnrr ad esso collegato rappresentano "una grande opportunita'" ma al tempo stesso "i tempi sono strettissimi" e richiedono "di essere piu' veloci" e una forte collaborazione fra governo ed enti locali. L'ha sottolineato, all'assemblea di Assolombarda, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.



"E' necessario che tutti noi facciamo un salto di qualita', non tanto e solo per i problemi che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, ma perche' noi tutti dobbiamo essere un po' piu' bravi. Servira' piu' voglia e capacita' di cambiamento", ha detto Sala. "Sara' molto molto importante il rapporto con il governo, non solo perche' abbiamo tempi stretti, ma anche perche' questi finanziamenti possono essere indirizzati ad alcune cose e da altre no", ha continuato il primo cittadino, spiegando che "forse bisogna privilegiare grandi progetti di cambiamento, di rigenerazione. Il Governo ha un compito gravosissimo, dobbiamo collaborare ed essere parte attiva"