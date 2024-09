Red Box Lancia il CABARET with Ambrosya Milano

Woom Communication annuncia il ritorno di "Red Box", un evento che promette di ravvivare la vita notturna milanese con un'esperienza unica e coinvolgente. La serata si terrà giovedì 12 settembre 2024 presso il Coa, in via Lecco, a Milano.



Red Box nasce dalla volontà di offrire un'alternativa fresca e dinamica per le serate del fine settimana, con un nuovo formato settimanale pensato per regalare al pubblico milanese momenti indimenticabili.

Uno dei punti di forza di questa edizione è il cabaret con Ambrosya Milano, un progetto fortemente voluto dal fondatore di Red Box, Andrea Cristaudo. L'obiettivo è offrire tre show di intrattenimento di altissimo livello, che non solo coinvolgeranno il pubblico, ma permetteranno anche al Coa di mettere in luce la qualità del suo cibo fusion, preparato con ingredienti freschi e a km zero.

La serata prenderà vita con il DJ Set a partire dalle 00:00, con una lineup di DJ di fama, riconosciuti a livello sia italiano che internazionale: George Lovati, conosciuto come AIN’T GEORGE, darà il via alla serata con un set di melodic house/techno dalle 00:00 alle 02:00. DJ di spicco nel panorama musicale milanese, ha già fatto ballare i club più esclusivi come Aphopis, District272, Botox, Spazio Diaz e Company Club, portando sempre energia e ritmo nelle sue esibizioni; Daniele Carbone, alias DJ Novze: dj resident del collettivo milanese GWSU, conosciuto anche per i suoi djset al SODA Clubbing, proseguirà con le sonorità che più lo contraddistinguono, tra Techno, House e Bass Uk. Ha suonato in molti club del territorio come l’Apollo, Super Club, District 272, Arca e molti altri, oltre che aver collaborato per campagne di famosi brand come Nike, Pleasures, Moose Knuckles

Uno dei principali contributori dell'evento è MTV Italia.