Reddito di cittadinanza, ma il marito lavora in Svizzera: denunciata

Percepisce il reddito di cittadinanza per due anni, ma il marito lavora in Svizzera

Ha percepito per quasi due anni il reddito di cittadinanza, peccato che avesse omesso di segnalare che il marito aveva un lavoro in Svizzera. Per questo una donna residente in provincia di Como è stata denunciata dalla locale Procura, dopo la scoperta della guardia di finanza. Dai controlli è risultato che l'uomo potesse permettersi un discreto tenore di vita, con una vettura di grossa cilindrata. Con la denuncia, la donna rischia sino a sei anni di carcere, oltre a dover restituire quanto incassato finora.