Milano

Lunedì, 7 settembre 2020 - 16:47:00 Referendum costituzionale: le ragioni del Sì e del No Un incontro online per spiegare perché votare Sì oppure No al referendum del 20-21 settembre

Giovedì 10 settembre h.18.15 si terrà il confronto online “Referendum costituzionale: le ragioni del Sì e del No” con Ugo De Siervo, Presidente emerito della Corte Costituzionale, e Massimo Luciani, Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, che spiegheranno le ragioni per votare Sì al referendum sul taglio dei parlamentari e quelle del No. A moderare gli interventi dei due relatori sarà il vicedirettore de Il Foglio, Salvatore Merlo. L’evento sarà trasmesso in diretta su www.ilfoglio.it e sulla pagina Facebook di ITALIASTATODIDIRITTO.