Referendum, Fontana: "Voterò no a taglio dei parlamentari"

Al referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana votera' "no" andando contro corrente rispetto alla linea ufficiale del leader del suo partito, Matteo Salvini, favorevole invece al taglio. "Penso proprio di votare no" ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della visita all'istituto di istruzione superiore (Iss), Luigi Lagrange, a chi gli chiedeva quale sarebbe stato il suo voto al referendum del prossimo fine settimana. "Dico che la nostra costituzione e' importante perche' e' equilibrata - ha spiegato - ha una serie di pesi e contrappesi che fanno in modo che tutto stia in piedi. Io sono preoccupato quando si fanno delle modifiche costituzionali con degli strappi, perche' si rischia poi di creare un vulnus". "Se l'unica proposta che viene avanzata in questo momento e' quella di andare verso un proporzionale puro non mi sembra la strada giusta - ha sottolineato - credo che per cambiare la costituzione lo si debba fare in maniera assolutamente seria".