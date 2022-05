Regionali 2023, Letta (Pd): "Ottimista, la Lombardia è contendibile"

Regionali 2023, Letta (Pd): "Sono ottimista, la Lombardia è contendibile"

Regionali Lombardia 2023: il segretario del Pd Enrico Letta ci crede: "Sulla Lombardia vedremo e discuteremo. Abbiamo detto che subito dopo l'estate ci sara' la scelta della nostra candidatura. Posso dire che sono molto fiducioso e ottimista perche' sto girando per la Lombardia e trovo un clima buono dovunque". Letta era a Sesto San Giovanni per sostenere il candidato sindaco del centrosinistra, Michele Foggetta. Primarie? "La Lombardia e' contendibile, soprattutto dopo la performance di questi anni. Per il bene dei cittadini lombardi e' un bene che sia contendibile", ha concluso.

Lombardia 2023, Letta: "Io credo nelle primarie"

"Io credo nel metodo delle primarie e nel metodo del campo largo - ha aggiunto Letta - Le primarie applicate al campo largo vuol dire che il candidato che vince lo si sostiene. Noi non siamo per fare le primarie con l'idea che le vinciamo sempre noi. Perché non sarebbe una coalizione. Noi siamo rispettosi dei nostri alleati. E sono qui proprio per dimostrare che quando le primarie non le vinciamo noi, le rispettiamo e portiamo avanti tutti insieme un'idea di coalizione alla quale crediamo".

Letta: "Importante riprendersi Sesto"

Parlando dal palco, Letta ha sottolineato l'importanza di "riconquistare" Sesto, anche per "per essere forti e credibili" sul territorio "dopo la performance pessima che la Regione Lombardia ha dato durante il periodo della pandemia. Ma per fare questo dobbiamo essere credibili nei territori, qui e soprattutto dobbiamo essere credibili nella costruzione di una coalizione forte".

