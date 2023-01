Regionali, Fontana tentenna sul confronto con i candidati

Regionali, Fontana "nicchia" sul confronto con i candidati

Il candidato governatore Attilio Fontana, che in Lombardia cerca il bis alle elezioni regionali, nicchia su confronto con i candidati. “Il rispetto è presentare i propri progetti e programmi e spiegarli ai cittadini senza mettersi necessariamente a litigare in pubblico . ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana, a margine della conferenza stampa di presentazione della Lista Fontana Presidente – Lombardia Ideale per le elezioni regionali. Attilio Fontana, con questa replica, ha dato una risposta alla richiesta di Letizia Moratti che più volte ha chiesto un confronto tra candidati "per rispetto degli elettori".

"Nuovo governatore? Decideranno i cittadini"

“Io ho già detto che penso a me e a dare la miglior proposta ai miei cittadini, io penso a essere serio, poi tutto il resto lo decideranno i cittadini”, ha concluso Fontana riferendosi alla possibilità di un confronto.