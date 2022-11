Regionali, il M5S esclude Majorino: "Con il PD serve nome terzo"

Dopo la riunione di ieri, tra la delegazione lombarda dei Cinque Stelle e Giuseppe Conte, Dario Violi e Nicola Di Marco, rispettivamente coordinatore regionale e capogruppo M5s Lombardia, avevano parlato di "aperture a chiunque volesse sfidare, sulla base di programmi condivisi, Fontana e Moratti".

Violi al Corriere: "Se mai si arriverà a un accordo col Pd sui temi, servirà un nome terzo come candidato"

In molti hanno pensato che il nome su cui puntasse l’alleanza del centrosinistra potesse essere quello di Pierfrancesco Majorino: proprio ieri l’eurodeputato si è detto disposto a correre per le Regionali. Ma questa mattina, dalle pagine del Corriere di Milano, Violi smentisce. Anzi, rivela che “se mai si arriverà a un accordo col Pd sui temi, servirà un nome terzo come candidato”. E poi aggiunge: “Difficile, quindi, che quel nome possa essere Majorino”.