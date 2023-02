Regionali, Majorino: "Da Fontana pasticci. Presto Incontrerò Conte"

Pierfrancesco Majorino, a margine della presentazione al teatro Litta della lista civica in suo sostegno, si sofferma che quello che sarà il voto alle regionali lombarde di metà febbraio parlando del suo sfidante, Attilio Fontana, in cerca del bis. "Si sta accorgendo ora dei pasticci che ha creato ogni giorno di più - ha detto il candidato lombardo del centrosinistra - prima ha parlato dei problemi di Trenord, poi della sanità, delle liste di attesa, ora delle Olimpiadi. La prima buona notizia per le Olimpiadi e per realizzarle è cambiare Fontana. Perché finora è stato imbarazzante il suo immobilismo”. Così il candidato presidente del centrosinistra e dell’M5s alle regionali lombarde, Pierfrancesco Majorino, a margine della presentazione al teatro Litta della lista civica in suo sostegno.

"Presto incontrerò Giuseppe Conte"

Sempre durante l'evento in presentazione della sua lista civica, Majorino ha anche annunciato che presto incontrerà il leader del M5S Giuseppe Conte per un'iniziativa congiunta. “Sicuramente con Giuseppe Conte ci incontreremo e faremo qualcosa insieme. Sono contento di avere il sostegno dei Cinque Stelle, sostegno che in queste settimane nei territori non è mai mancato. Mi fa molto piacere”.