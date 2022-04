Regionali, Sala: "Mi attendo iniziativa del PD, candidato va fatto conoscere"

“Non nascondiamolo, è il PD il partito di maggior peso del centrosinistra quindi io mi attendo, se non un’iniziativa, almeno un chiarimento da parte del Partito Democratico”, così il sindaco Giuseppe Sala interpellato sui tempi per la scelta del candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali, come riporta Mianews.

“So che Letta ha occasione nel prossimo futuro di venire a Milano. Ci incontreremo ad esempio ad una agorà democratica, è il momento di dire ‘primarie sì o primarie no’, e se qualcuno ha candidati in grado di competere lo dica – ha continuato -. È vero che dall’altra parte non si sa se Fontana si ricandiderà o no. Io penso di sì. Però nel caso il candidato non sia ultra conosciuto per farlo conoscere in un territorio complesso e vario come la Lombardia ci vuole molto tempo”. Sulle possibilità del centrosinistra di vincere le elezioni regionali, il sindaco ha detto: “È difficile, le possibilità sono inferiori al 50%, se no non si capirebbe perché da quasi 30 anni governa il centrodestra. Certamente le possibilità sono meno del 50%, ma la partita è aperta”.

Regionali, Comazzi (FI): Sala sfiducia il PD

“Anziché criticare il centrodestra gli esponenti regionali del Pd dovrebbero riflettere sulle parole pronunciate oggi dal sindaco Sala, che di fatto ha assegnato alla sinistra ben poche possibilità di vittoria alle prossime regionali”: lo afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale commentando le dichiarazioni del sindaco sulle prossime elezioni regionali. “Se persino il primo cittadino di Milano assegna all’opposizione meno del 50% di chance - prosegue - il Pd lombardo dovrebbe fare autocritica. In questi anni ci siamo confrontati con un’opposizione priva di contenuti, pronta a strumentalizzare anche un evento drammatico come l’epidemia di Covid. La verità - conclude Comazzi - è che anche Sala si è reso conto che questa opposizione è palesemente inadeguata a governare la Lombardia".

Stadio, Sala: abbiamo selezionato coordinatore del dibattito pubblico

“Su San Siro siamo in grado di decidere a chi affidare il processo di dibattito pubblico: abbiamo fatto una selezione”. Così il sindaco Giuseppe Sala, a margine della conferenza stampa di presentazione della Stramilano 2022. “Questa è l’unica novità. È evidente che dall’altra parte le squadre devono proporre un progetto, non uno esecutivo, ma qualcosa di più di un rendering. Certamente qualora il Milan fosse ceduto non cambierebbe nulla, anzi una nuova proprietà che garantisce una presenza per molti anni può solo facilitare le cose”, ha poi concluso riferendosi alla possibile cessione del club al fondo Investcorp.

Ramelli, Sala: capisco ANPI, ma il corteo è autorizzato

"Capisco l'osservazione di Anpi, ma il punto è che per me c'è una regola che è quella data dalla legge e dalle decisioni del questore e del prefetto. Nel momento in cui loro autorizzano per me va bene": così il sindaco Giuseppe Sala a margine della presentazione della Stramilano ha commentato la posizione dell'Anpi che ha definito "inaccettabile" il tradizionale corteo dell'estrema destra per commemorare Sergio Ramelli, in programma domani.Il sindaco sarà invece presente al momento di commemorazione che si tiene ai giardini intitolati a Ramelli. "Io vado al ricordo come tutti gli anni, come vado ovunque perché mi sembra giusto commemorare passaggi della storia della nostra città”, ha detto