Regionali, Salvini: "Programmi fatti, i nomi a cavallo di Ferragosto"

"Il programma e' fatto, le candidature sono sostanzialmente definite, regione per regione. Mancano i nomi, e ci arriviamo a cavallo di Ferragosto. Mentre di la' io non ho capito quanti sono i candidati, quali sono le alleanze. Nel centrodestra la situazione e' assolutamente tranquilla". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di una visita alla sede di Associazione Telefono Donna, all'ospedale Niguarda di Milano.

Salvini: "Chi premier? Chi prende un voto in più"

"Questa e' la democrazia. Se prende un voto in piu' Giorgia Meloni, il premier lo fa Giorgia Meloni. Se prende un voto in piu' Matteo Salvini, lo fa Matteo Salvini. Piu' chiaro, bello e lineare di cosi' non si puo'",ha ribadito Salvini. "Dall'altra parte invece - ha aggiunto il leader della Lega - c'e' il gratta e vinci tra Letta, Renzi, Calenda, Di Maio, Bonino, Speranza, Conte, Fratoianni e chi piu' ne ha piu' ne metta".

I numeri del centro antiviolenza dell'ospedale Niguarda di Milano

Trent'anni di attivita' appena celebrati, grazie all'intuizione della fondatrice Stefania Bartoccetti, circa 350 donne seguite ogni anno e oltre 100 mila casi registrati complessivamente. Sono i numeri di Telefono Donna, centro antiviolenza che ha sede nell'ospedale Niguarda di Milano. Aperto h24, sette giorni su sette, offre assistenza alle donne vittime di violenza. Anche negli ultimi giorni, ha raccontato chi risponde alle telefonate, ci sono state molte richieste d'aiuto anche dai pronto soccorso milanesi. Con un caso di donna - sabato notte - accolta urgentemente in una casa rifugio per strapparla da una situazione di violenza grave.