Regione: 16 milioni di euro a 41 aziende agricole

Regione Lombardia finanzia con 16 milioni di euro 41 aziende agricole, ammesse a un secondo scorrimento della graduatoria sulla Misura 4.1 del Programma di sviluppo rurale.

Viene sciolta la riserva sulle domande di 45 aziende ammesse al primo scorrimento comunicato a metà maggio

Contestualmente, viene sciolta la riserva sulle domande di 45 aziende ammesse al primo scorrimento comunicato a metà maggio, che prevedeva 20 milioni di euro di contributi. Lo comunica l'assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

Beduschi: "Pieno successo per una Misura fondamentale della nostra programmazione dedicata al comparto agricolo"

"Questo provvedimento - dichiara l'assessore Beduschi - segna il pieno successo per una Misura fondamentale della nostra programmazione dedicata al comparto agricolo, 'chiudendo' il bando approvato nel 2021, che in totale è riuscito a raggiungere 347 imprese lombarde con 127 milioni di euro. Regione Lombardia è quindi riuscita a sfruttare al meglio l'aumento di fondi su questa Misura, deciso a livello comunitario, consentendo di scorrere per ben due volte la graduatoria a beneficio delle aziende che avevano ottenuto un punteggio valido ma che finora non erano state finanziate per mancanza di risorse".