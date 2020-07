Regione, l'accusa di Bussolati: "Soldi solo alla destra". La tabella

Il piano Marshall da 3,5 miliardi di euro per la ripartenza della Lombardia con fondi regionali? Per il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati è una "legge mancia". Spulciando i numeri di quella che dovrebbe essere la ripartizione di tali risorse ai vari Comuni, emergerebbe infatti un forte squilibrio a favore delle amministrazioni a guida centrodestra. Una proporzione di tre a uno nei confronti dei Comuni guidati dal centrosinistra. Con una media di 28 euro per residenti nei Comuni "amici" e di solo 7 euro per residente in tutti gli altri.





Cifre che al momento devono poi ancora essere concretizzate in effettive erogazioni, ma che oggi compaiono solo negli ordini del giorno. Commenta causticamente su facebook Bussolati: "Pensate se il Governo nazionale erogasse fondi diretti senza bandi solo ai comuni o alle regioni governate dal Pd. Cosa scriverebbero i Sallusti, i Giordano etc? Bene, è quello che fa la Regione di Fontana e della Lega, dove erogano i fondi in base al colore politico delle amministrazioni. Un residente di un comune lombardo amministrato dalla destra vale tre volte tanto un residente in un comune amministrato dalla sinistra. Siamo tornati alle peggiori prassi della Prima Repubblica. La Giunta Fontana è chiaramente allo sbando, senza uno straccio di idea di futuro"