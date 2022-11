Regione, Agnoletto si candida. Ma le Primarie non ci sono ancora

“Fontana e Moratti sono due facce della medesima medaglia; insieme hanno fatto di tutto perdistruggere il Servizio Sanitario lombardo e per favorire i profitti dei privati sulla salute delle/deicittadine/i. Se uno dei due governerà la nostra regione per i prossimi cinque anni la sanità pubblicasarà definitivamente distrutta”, è questa la convinzione di Marco Caldiroli, Presidente di Medicina Democratica Onlus.

Medicina Democratica: "Vittorio Agnoletto persona competente, conosce bene le problematiche del sistema sanitario lombardo"

“È urgente avviare un percorso partecipato che definisca un programmae che arrivi a scegliere il candidato Presidente attraverso delle primarie di coalizione, alle qualinoi - raccogliendo l’appello “Salvare la Lombardia è possibile. Salviamo il Servizio Sanitario lombardo” la cosiddetta “Carica dei 101” lanciato il 6.10.2022 da 101 medici, infermieri eoperatori sanitari e sociali e che oggi ha superato le 500 firme (di cui oltre 200 operatrici/operatorisanitari) - riteniamo importante partecipi Vittorio Agnoletto, medico, perché, come scritto nell’appello è “persona competente, conosce bene le problematiche del sistema sanitario lombardoe da anni svolge un fondamentale ruolo di denuncia e proposta. E’ stato un riferimento permoltissime e moltissimi di noi soprattutto durante la pandemia. Per questi motivi, riteniamo cheVittorio possa rappresentare le nostre ragioni e le nostre speranze.” Ha ribadito Marco Caldiroli.

Medicina Democratica: "Oggi battere la destra, divisa tra due candidature, è possibile"

“Oggi battere la destra, divisa tra due candidature, è possibile, per la prima volta dopoventisette anni. Per farlo è necessario che le forze che si oppongono a Fontana e Moratti siuniscano; ci rivolgiamo a Pd, M5S e a tutte le forze della sinistra antiliberista, affinché non siperda questa occasione. La posta in palio non è qualche posto di potere, ma il diritto alla salute dioltre dieci milioni di cittadine/i.”Al centro della prossima competizione elettorale regionale deve esserci la sanità che costituiscecirca l’80 % del bilancio regionale; per noi il punto di riferimento sono le “Proposte per una nuova politica sanitaria in Lombardia” documento presentato, dalle associazioni aderenti al“Coordinamento per la salute Dico32”, a tutte le forze politiche e sociali d’opposizione il 4novembre a Milano, una proposta totalmente alternativa al centrodestra per un Servizio Sanitariopubblico e universale e che ha trovato molto interesse e numerosi consensi. Uniamo tutte le nostre forze, le nostre risorse e le nostre competenze: vincere, questa volta, èpossibile. Un’altra Lombardia è urgentemente necessaria".