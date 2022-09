Regione, Gallera non entrerà in giunta. L'ipotesi Moratti out fa discutere

Si prepara per le elezioni regionali, ma all'assessorato non ci pensa proprio. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, Giulio Gallera, ex assessore alla Sanità, in giunta regionale non rientrerà al posto di Fabrizio Sala, eletto alla Camera dei Deputati il 25 settembre scorso. L'esponente di Forza Italia, recordman di preferenze alle elezioni regionali del 2018, sta operando sui territori e riattivando tutte le reti, ma non è affatto disponibile a prendere le deleghe all'Istruzione. A questo punto Forza Italia potrebbe pensare a una esterna (come Valentina Aprea), o ad altri dell'orbita azzurra, come Matteo Perego di Cremnago, rimasto fuori dagli eletti in Parlamento.

Regione, Moratti insiste nel volersi candidare governatrice

Altra vicenda riguarda Letizia Moratti, che insiste nel volersi candidare governatrice. Oggi un articolo di Alberto Giannoni sul Giornale parla di una ipotesi di rimpasto nella quale le sarebbero levate le deleghe. Ipotesi che sta facendo molto discutere i decisori della vicenda, e che dunque si sta imponendo all'attenzione della platea politica regionale.

