Regione Lombardia: altri 14 milioni per l'housing sociale

Uno stanziamento di 14 milioni di euro per incrementare il numero di alloggi da affittare a prezzo calmierato a famiglie che non possono accedere alle graduatorie pubbliche grazie al recupero del patrimonio esistente. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta della Regione Lombardia su proposta dell'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco. I progetti possono essere presentati sia da soggetti giuridici privati (imprese e cooperative) che da soggetti pubblici (comuni o Aler). Queste risorse potranno essere incrementate fino a circa 18 milioni di euro.

Franco (Regione Lombardia): "attivato una serie di cantieri senza precedenti"

"Continuano gli sforzi della Regione Lombardia - ha spiegato l'assessore Franco - per aumentare e migliorare la capacità abitativa pubblica. Nei mesi scorsi abbiamo dato il via alla 'Missione Lombardia', ambizioso progetto che riguarda non solo Milano, ma tutta la Lombardia e per il quale abbiamo chiesto il coinvolgimento delle istituzioni. Abbiamo attivato una serie di cantieri senza precedenti e siamo sicuri di poter ottenere risultati importanti anche in termini di efficientamento energetico e taglio di emissioni". Queste misure vanno ad aggiungersi ai 10 milioni di euro stanziati l'anno scorso. “L'attenzione su questo tema - ha concluso Franco - è massima".