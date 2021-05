Regione Lombardia, dal taglio dei vitalizi 5 milioni di euro per le scuole

“Abbiamo fatto questa scelta in maniera molto semplice. Quando abbiamo visto che eccezionalmente avevamo un bel po’ di soldi quest’anno sul bilancio libero di amministrazione, parte dei quali sono figli dei risparmi sui vitalizi, piuttosto che disperderli in tante iniziative piccole, seppur meritevoli, abbiamo scelto di seguire una linea complessiva”.Così Alessandro Fermi, presidente del Consiglio della Regione Lombardia, a margine della conferenza stampa in cui è stata presentata la destinazione dell’avanzo di bilancio del Consiglio Regionale relativo all’anno 2020. Degli oltre cinque milioni di euro a disposizione, quattro sono stati devoluti alle scuole primarie dei Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, destinati a progetti di innovazione tecnologica: “Siamo partiti da una considerazione - continua Fermi -: un tema cardine, emerso durante la pandemia, è quello dell’innovazione tecnologica nelle scuole. Ci sono scuole che per mille ragioni sono avanti, altre che sono un po’ più indietro. Spesso queste ultime sono quelle che afferiscono ai Comuni più piccoli, a volte perché sono istituti comprensivi, a volte perché hanno meno risorse. Abbiamo quindi deciso di mettere a disposizione questi soldi per cercare di livellare la distanza che c’è tra scuole che gravitano sulla città metropolitana e le scuole dei piccoli paesi, che si trovano in molte parti della nostra regione”.

Un’altra parte di questi fondi, circa 600mila euro, è destinata agli istituti professionali accreditati: “Queste realtà hanno lamentato un’assenza di finanziamenti durante le varie linee che sono state attivate nell’ultimo anno pandemico. È però importante sostenerle perché fanno un grande lavoro di matching tra la formazione e il lavoro”. Infine, 100mila euro sono destinati ai Vigili del Fuoco per ringraziarli per la grande attività che hanno fatto quest’anno. Sono destinati a nuove attrezzature e materiale didattico per la formazione dei volontari. La proposta di atto amministrativo contenete la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, è stata approvata questa mattina in apertura della seduta di Consiglio regionale.

Le risorse complessive ammontano a 5,1 milioni di euro e di questi 3,2 milioni derivano proprio dai minori costi della politica, ovvero i tagli ai vitalizi dei consiglieri regionali.