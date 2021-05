Regione Lombardia, Franco passa al gruppo di Fratelli d'Italia

Una nuova adesione per Fratelli d'Italia in Consiglio regionale. Dopo l'ingresso di Patrizia Baffi le scorse settimane, questa mattina è stato ufficializzato il passaggio al gruppo di Paolo Franco. Bergamasco eletto nel 2018 con Forza Italia, Franco aveva poi aderito a Cambiamo e passato in Aula nel gruppo Misto. L'annuncio questa mattina nel corso di una conferenza stampa con Daniela Santanché, senatrice e coordinatrice regionale di FdI.

Il gruppo di Fratelli d’Italia in Regione passa a cinque consiglieri, “un traguardo storico”, lo definisce Santanché. “È stata una scelta per dare un valore aggiunto al mio territorio e soprattutto ad un partito che sta volando nei consensi a livello nazionale, ma che ha la necessità di un radicamento territoriale che li intercetti e soprattutto il ragionamento vero è entrare in un gruppo consigliare importante in cui possa dare il mio contributo per tutto ciò che riguarda le attività e la storia che mi caratterizza”, ha affermato Franco. Santanché ha invece sottolineato che “nelle prossime settimane avremo altri ingressi da altri partiti. Ma non è una campagna acquisti. Semplicemente il nostro partito è diventato attrattivo. Fratelli d’Italia però non è un treno, dove si può salire e scendere alla prossima fermata”.

“A poche settimane dall’ingresso di Patrizia Baffi nel gruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia, oggi abbiamo dato il benvenuto anche a Paolo Franco. Questa è la dimostrazione che il nostro partito non vola solo nei sondaggi, ma anche e soprattutto sui territori. Il lavoro che stiamo facendo in tutte le province lombarde coinvolge cittadini, militanti e amministratori e indica il nostro pieno attaccamento e radicamento ai comuni e a tutte le realtà lombarde. Con Paolo ci lega un pensiero e un modo di fare politica molto affine e sono certo che questo si tradurrà, in Consiglio regionale, in un incisivo lavoro di squadra”. Lo dichiara Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia.