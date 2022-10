Regione Lombardia, incontro Fontana-Moratti in Aula

Dopo il mancato incontro di ieri in piazza Città di Lombardia, questa mattina il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e la vicepresidente Letizia Moratti, sono seduti uno accanto all'altro, nell'aula del Consiglio regionale, dialogando per diversi minuti. Uno scambio che fa pensare a una 'distensione' tra i due, dopo la tensione seguita al faccia a faccia di venerdì a Palazzo Lombardia, sulla contesa candidatura per il centrodestra, avanzata da entrambi, per la presidenza della Regione alle elezioni del 2023. Incontro al quale era seguita una nota in cui il governatore parlava di "rapporto incrinato".