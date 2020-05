Regione Lombardia, via libera alla caccia al cinghiale tutto l'anno

Il consiglio regionale lombardo da il via libera alla legge di revisione normativa ordinamentale che contiene l'estensione della caccia al cinghiale durante tutto l'anno solare, anche con l'uso di dispositivi per la visione notturna. Ha spiegato il presidente del consiglio Alessandro Fermi: "Servono misure drastiche per fronteggiare un'emergenza sempre maggiore che sta causando danni ingenti agli agricoltori e in alcuni casi costituisce anche una minaccia per l'incolumita' e la sicurezza delle persone. L'invasione dei cinghiali sta interessando in modo significativo e diretto i nostri territori, in particolare l'area comasca dalla Valle d'Intelvi all'Olgiatese, dove sono stati abbattuti il 40% dei cinghiali uccisi in Lombardia nell'ultimo anno"

"Prevenire e' sempre meglio che curare e costa molto meno: l'ammontare dei costi per i danni causati dai cinghiali e' in continuo aumento e ricade sulle tasche dei Comuni e dei cittadini, senza che questi ne abbiano responsabilita' alcuna", ha concluso. Tra le nuove misure approvate all'interno nel provvedimento, anche l'obbligo sia per cacciatori che per le guardie venatorie, di indossare giubbetti ad alta visibilita'.

Stabilite dal consiglio anche modifiche di legge alla gestione del Parco Agricolo sud Milano. Regione avrà più voce in capitolo. Contrarie le opposizioni.