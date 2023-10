Regione: missione in Thailandia e Vietnam per Fontana e Cattaneo

Missione istituzionale in Thailandia e Vietnam, da oggi a sabato 7 ottobre, per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il sottosegretario con delega a Relazioni internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo.

La missione coinvolge rappresentanze del Governo nazionale, attraverso il ministero delle Imprese e Made in Italy, di Cassa Depositi e Prestiti e di imprenditori

L’obiettivo, come spiega il governatore Fontana, "è rendere ancora più forte il crescente interesse di questi Paesi verso il nostro sistema economico e rafforzare le relazioni istituzionali per favorire l'interazione delle nostre imprese con le realtà del sud-est asiatico". La missione coinvolge rappresentanze del Governo nazionale, attraverso il ministero delle Imprese e Made in Italy, di Cassa Depositi e Prestiti e di imprenditori che hanno aderito all'iniziativa.

Giunto alla settima edizione, l'Hdl è un forum sulla collaborazione economica tra l'Italia e i Paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico

In Thailandia, dove oggi a Bangkok si sono svolti i primi incontri con i rappresentanti delle Camere di Commercio dei Paesi Asean, è anche prevista la partecipazione all'High Level Dialogue Italia-Asean (Hdl) in programma il 3 e 4 ottobre alla presenza una delegazione del Governo nazionale, guidata dal viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini. Giunto alla settima edizione, l'Hdl è un forum sulla collaborazione economica tra l'Italia e i Paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico. Al seminario interverranno ministri ed esponenti economici di diversi Paesi di quest'area geografica.

Cattaneo: "A Bangkok anche una serie di incontri bilaterali di alto profilo istituzionale organizzati grazie alla collaborazione con l'Ambasciata Italiana"

"A Bangkok - evidenzia il sottosegretario Cattaneo - anche una serie di incontri bilaterali di alto profilo istituzionale organizzati grazie alla collaborazione con l'Ambasciata Italiana. A partire da quello con il Primo Ministro della Thailandia, Srettha Thavisin, e con il ministro dell'Industria, Pimpattra Wichaikul".

Dal 5 ottobre spostamento in Vietnam con un programma che prevede tappe ad Hanoi, capitale politica del Paese, con incontri di livello politico e istituzionale, e poi ad Ho Chi Minh City dove, oltre ai momenti di confronto con le autorità locali, saranno organizzati anche focus di carattere economico.

Tra gli appuntamenti previsti in Vietnam, la sottoscrizione di accordo tra Università dell'Insubria e University of Economics and Finance.