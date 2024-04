'Regolamentare deroghe scolastiche', ma Aula boccia mozione Lega

A sorpresa il Consiglio regionale della Lombardia ha bocciato una mozione presentata dalla Lega che chiedeva alla giunta di attivarsi con il governo "per garantire che la normativa statale provveda a regolamentare il tema delle deroghe scolastiche" anche "al fine di evitare una possibile proliferazione di interruzioni dell'attività didattica" e che "possano esserci discriminazioni rispetto a tutte le confessioni religiose, prevedendo altresì l'introduzione di adeguati strumenti di monitoraggio in capo alle Regioni". Il testo arrivava in Aula dopo le polemiche delle ultime settimane partite dall'intenzione di una scuola di Pioltello, l'istituto Iqbal Masih, di chiudere il 10 aprile, il giorno di fine Ramadan. Con il voto segreto e con 34 consiglieri contrari l'Aula a maggioranza centrodestra ha però respinto la mozione, firmata dal leghista Davide Caparini.

Ramadan: Lega, "Siamo unici a combattere islamizzazione"

La Lega "e' l'unica forza che si sta opponendo all'islamizzazione della nostra societa' e il voto di oggi del Consiglio regionale ne e' la riprova". E' quanto dichiarano Alessandro Corbetta, Presidente del Gruppo Lega in Regione Lombardia e il consigliere regionale leghista Davide Caparini (primo firmatario) sulla mozione per evitare le chiusure scolastiche, come gia' accaduto a Pioltello per festeggiare la fine del Ramadan, proposta proprio dalla Lega e respinta con voto segreto dal Consiglio regionale. L'esito del voto ha visto 33 voti a favore e 34 contrari. "La sospensione delle attivita' didattiche - proseguono gli esponenti della Lega - in occasione del giorno della fine del Ramadan ha causato un precedente unico e molto pericoloso, assolutamente non previsto dalla normativa vigente che anzi e' stata aggirata, adducendo un finto motivo didattico per quella che e' una chiusura religiosa a tutti gli effetti. La nostra mozione chiedeva semplicemente che il Governo si adoperasse per far rispettare la legge e non permettere di aggirarla, come e' avvenuto invece a Pioltello. Dall'esito del voto e' evidente pero' - concludono Corbetta e Caparini - che la Lega oggi rappresenta l'unica forza che si batte per difendere la nostra cultura, i nostri valori e far rispettare le regole a tutti, anche a una scuola. Auspichiamo comunque che il Governo intervenga affinche' non passi il principio che l'autonomia scolastica diventi anarchia scolastica".