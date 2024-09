Renato Vallanzasca lascia il carcere dopo 50 anni: approvato il trasferimento in Rsa per le sue condizioni di salute

Renato Vallanzasca lascia il carcere dopo 50 anni: trasferito in una Rsa per le sue condizioni di salute

Dopo mezzo secolo trascorso dietro le sbarre, Renato Vallanzasca, figura emblematica della criminalità italiana, lascerà il carcere per motivi di salute. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha infatti concesso il differimento della pena, ritenendo le sue attuali condizioni fisiche incompatibili con la detenzione. La difesa dell'uomo, oggi 74enne, aveva già ottenuto il parere favorevole della procura generale, che ha portato alla decisione di trasferirlo in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) in provincia di Padova.

Verso una nuova fase: detenzione domiciliare in Rsa

Vallanzasca sarà accolto dalla struttura dell'Opera della Provvidenza Sant'Antonio, specializzata nell'assistenza a pazienti affetti da Alzheimer e demenza. La residenza, scelta dai suoi avvocati Limentani e Muzzi, ha confermato la disponibilità ad accoglierlo. Il trasferimento dovrebbe avvenire entro un paio di settimane, una volta completate le procedure burocratiche e sanitarie necessarie.