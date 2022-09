Renzi: "Berlusconi su TikTok ci ha spolpato. Ma noi prenderemo più voti"

Renzi: "Il mio appello ai moderati, non fatevi fregare dal sovranismo"

"Ai lombardi e ai milanesi dico: è importante scegliere con la testa, non date un voto di pancia. Agli elettori moderati di Milano e della Lombardia dico, ma davvero avete mandato a casa Draghi, considerato ancora ieri a New York lo statista dell’anno, per prendervi la Meloni? Ecco perché il mio e un appello ai moderati di Milano e della Lombardia: non fatevi fregare dal sovranismo, c’è un’alternativa ed è il terzo polo insieme a Carlo Calenda e al buonsenso”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine di un incontro con gli associati di Assolombarda, a chi gli chiede come pensa di convincere i milanesi a pochi giorni dalle elezioni, facendo riferimento agli elettori che potrebbero votare i partiti che hanno provocato la caduta del governo Draghi.

“Perché i prossimi cinque anni non saranno semplici con l’inflazione, la guerra, i problemi nel mare Cinese. Ci vogliono persone competenti. Il vero voto utile è mandare gente seria in Parlamento - ha sottolineato poi Renzi - Non si tratta di convincere i milanesi, devono scegliere come tutti gli italiani. Da un lato c'è un voto di pancia: il voto del sovranismo, del no ai migranti, il voto che al Sud acquisisce le sembianze del Reddito di cittadinanza e che per molti versi per me è ormai un voto di scambio soprattutto nel Mezzogiorno”. “Dall'altro lato c'è un voto di testa. Noi stiamo dicendo: ‘Queste sono le cose fatte. Le giudichiamo insieme?'. Questo è il punto fondamentale. Noi siamo per i 37 miliardi di euro sulla sanità, si chiama Mes, loro no. Noi siamo per il garantismo, loro sono per il giustizialismo”, ha proseguito poi il numero uno di Italia Viva, facendo riferimento al Movimento 5 Stelle.

Renzi: "Berlusconi inimitabile, ma conto di stargli davanti alle elezioni"

Berlusconi è “inimitabile, ciascuno valuti questa definizione. Su TikTok ci ha spolpato. Ha fatto 10 milioni di follower contro un milione nostro. Io però poi conto di stargli davanti alle elezioni”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine di un incontro con gli associati di Assolombarda, a chi gli chiede come definirebbe il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "Credo che in Lombardia prenderemo più di Forza Italia", ha aggiunto.

Renzi risponde a Lupi: "Con Terzo polo ingovernabilità? Me lo ricordavo con frasi più intelligenti"

“Me lo ricordavo con frasi più intelligenti il mio amico Maurizio Lupi. Questo sistema non prevede per il cittadino la possibilità di scegliere un governo che duri cinque anni. Lo sa Lupi, lo so io, perché insieme abbiamo cercato di cambiare la Costituzione”. Così, come riferisce Mia News, Renzi a chi gli chiede cosa ne pensa di quanto sostenuto dal leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, che in un'intervista al Corriere della Sera ha affermato che 'votare il Terzo Polo significa votare l’ingovernabilità'. “A Lupi dico, come fa uno con la sua storia, un democristiano, a votare la fiamma? Gli dico, come fa un europeista a stare con i sovranisti?”, ha sottolineato poi Renzi. “Forse questa legislatura ci farà cambiare la Costituzione tutti insieme, - ha auspicato poi - ma sostenere che c’è l’ingovernabilità è una barzelletta, finché c’è un sistema in cui è il Parlamento che decide e non il cittadino che sceglie il capo del governo con il voto…”. “Ci sono quattro schieramenti e sulla base di questi vedremo chi avrà i numeri in Parlamento", ha precisato il numero uno di Italia Viva.

Renzi: "Al lavoro per scongiurare governo Meloni"

“Io lavorerò fino all’ultimo giorno perché la Meloni non vinca, perché non stia al governo. Ma se gli italiani decideranno così non sarà il cancelliere Scholz a cambiare i giudizi. Anzi temo che certi endorsement possano essere controproducenti”. Lo ha detto il leader di Italia Viva a chi gli chiede un commento sulle preoccupazioni della Spd tedesca su un possibile futuro governo di centrodestra in Italia e il sostegno invece espresso per il Pd. “Dopodiché credo che gli italiani abbiano il diritto di scegliere come hanno fatto i tedeschi e come fanno tutti gli altri. Ciascuno pensi alle proprie contraddizioni, alle proprie alleanze di governo – ha sottolineato Renzi”

Renzi: "Io e Calenda non abbiamo mai litigato, rispetto molto ciò che dice"

“Vi svelo questo segreto: a dispetto delle previsioni di quasi tutti, non c'è stato un solo momento in cui con Carlo abbiamo avuto un momento di screzio in questa campagna elettorale, pur avendo sul piatto questioni legittimamente diverse. Siamo stati bravini, devo dire. Non era atteso dai più. Le cose che dice Calenda hanno un grande valore per tutti noi e io le rispetto molto”. Così Renzi a chi gli chiede cosa ne pensa delle dichiarazioni del leader di Azione Carlo Calenda che sul ministro leghista Giancarlo Giorgetti ha detto “lo prenderei come alleato in un futuro partito repubblicano”