Renzi-Sala, prove d'intesa. Il 24 IV si riunisce a Milano

Forse sarà il momento in cui Matteo Renzi e Beppe Sala si siederanno e parleranno delle prossime elezioni. Assodato che il sindaco è dato ormai in rampa di lancio - anche se non ha sciolto la riserva - per la ricandidatura, una parte delle criticità è legata ai compagni di viaggio. Non è un segreto che Sala abbia aperto una interlocuzione da tempo con il Movimento 5 Stelle in città e con i suoi rappresentanti romani. Nonché con Beppe Grillo. Tuttavia ha il problema di gestire gli accordi con Carlo Calenda e con Matteo Renzi. Quest'ultimo ha deciso di convocare la terza assemblea nazionale di Italia Viva al Franco Parenti per il 24 ottobre. Potrebbe essere un'occasione per parlare con Sala. I due hanno avuto un rapporto altilenante, con il punto più basso toccato quando, a pochi mesi dall'inaugurazione di Expo per il quale Sala aveva lavorato giorno e notte, Renzi aveva chiesto al manager di farsi da parte a favore di Luca Cordero di Montezemolo. Una vicenda che ha lasciato un segno profondissimo tra l'ex premier e l'ex commissario straordinario oggi sindaco. Tuttavia le elezioni sono alle porte ed è il tempo della trattativa.

fabio.massa@affaritaliani.it