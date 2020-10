Report, scontro con Fontana. Mascetti: "Falsità ora querelo"

Mentre è di oggi la notizia che la Dda di Milano ha acquisito le immagini dell'ultima puntata di Report e l'intero girato per approfondire la questione delle infiltrazioni mafiose nelle elezioni comunali della zona di Varese, il programma condotto da Sigfrido Ranucci annuncia una nuova puntata questa sera con altre rivelazioni che vedrebbero coinvolta la Lombardia e il suo Governatore, Attilio Fontana. In particolare Report tornerà a occuparsi della "tangentopoli lombarda" dove sembra che per entrare nel giro degli appalti pubblici bisogna pagare. A Report imprenditori, politici e amministratori locali racconteranno come la corruzione in Lombardia sia diffusa dai piccoli comuni fino ai vertici regionali con finanziamenti occulti alla politica, mazzette sugli incarichi pubblici, bandi sistematicamente truccati. Un malaffare che secondo la trasmissione avrebbe condizionato le scelte sulla sanità e in particolare sui test sierologici nel pieno dell'emergenza Covid-19, causando ritardi e aumento dei contagi.

A seguito del polverone sollevato da Report, l'avvocato Andrea Mascetti ha divulgato una nota in cui si dissocia da quanto affermato dalla trasmissione e annuncia di voler querelare il programma: "Leggiamo con vivo disappunto le anteprime sulla puntata di Report che andrà in onda questa sera, a firma di Giorgio Mottola, dove il sottoscritto viene collegato a fatti in modo del tutto parziale disegnando un quadro fuorviante della realtà. Cominciamo col dire che io non ho alcuna consulenza con il Presidente Fontana, come falsamente affermato. Lo Studio Mascetti è stato recentemente definito dalla rivista Capital uno dei 50 migliori studi legali italiani, tra i primi 6 in Lombardia, nel settore Amministrativo e Regolamentare, sulla base della selezione effettuata da PBV Monitor. Nonostante ciò si tenta di sostenere che tale Studio, non per meriti, ma per vicinanza politica, sia stato “ricoperto” di incarichi dalle amministrazioni locali guidate dal centrodestra.Lo scoop sembra essere che lo Studio lavori con 10 comuni in provincia di Varese, cosa viceversa del tutto normale per uno studio che del diritto amministrativo ha fatto il suo core business, accanto al diritto penale e commerciale. Tutti i rapporti professionali e di consulenza con la Pubblica Amministrazione sono sempre stati gestiti in maniera assolutamente trasparente. Dalla suddetta trasmissione vengono, inoltre, richiamate vicende giudiziarie in cui il sottoscritto non ha mai avuto alcun ruolo, neppure marginale. Un giornalismo serio dovrebbe dare atto del fatto che, al netto di dichiarazioni e di pettegolezzi senza nè capo né coda, nessuna inchiesta abbia mai toccato la mia persona. Ciò detto, e per le molte altre illazioni e menzogne riportate nella trasmissione, preannuncio una serie di iniziative legali rivolte a tutelare il mio onore, il mio lavoro e la grande professionalità degli ottimi colleghi che lavorano con entusiasmo e abnegazione nel mio Studio, diffidando chiunque dal riportare notizie diffamanti e false sul mio conto e sullo Studio che ho il privilegio di guidare."