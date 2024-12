Republic Milano Disco Club apre a Courmayeur

Republic Milano disco club apre Il nuovo “Republic Courmayeur” by Club House 80, la nuova discoteca glamour situata in pieno centro nella nota località turistica valdostana. Un locale a forte vocazione e pubblico internazionali che propone musica house e commerciale, in cui l’attenzione al servizio e alla qualità dei cocktail la fa da padrona.

In linea coi più importanti club europei non è previsto il pagamento all’ingresso, ma è indispensabile accreditarsi attraverso prenotazione. Aperto dal 6 dicembre fino al 20 aprile tutti i venerdì e sabato dalle 23 alle 5.



Anni’s, il primo tapas club con “cucina pop” di Courmayeur

Sempre nello stesso suggestivo chalet, apre Anni’s, il primo tapas club con “cucina pop” di Courmayeur. Un Bistrot anch’ esso caratterizzato dalla forte vocazione internazionale che non punta, diversamente dalle altre realtà gastronomiche della località turistica, su una cucina tradizionale di montagna. Sarà invece disponibile un vasto assortimento di tapas regionali, club sandwich, caesar salad, pizze e alcuni ricercati piatti della cucina italiana. Anni’s bistrot propone, inoltre, un vasta selezione di cocktail e vini ed è aperto a pranzo da venerdì a domenica dalle 12:30 alle 15 e la sera da mercoledì a domenica dalle 18 alle 24.

Discoteca e ristorante offrono dunque, in una atmosfera incantevole, un servizio dinner e after dinner unico nel suo genere a Courmayeur. Ideale per chi vuole rilassarsi dopo una sciata, gustarsi un aperitivo con vista sul Monte Bianco, cenare e proseguire la serata in discoteca.