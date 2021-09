Restyling del quartiere Ortica all'insegna di sicurezza stradale e ciclabilità

Inizia il restyling del quartiere Ortica, ad annunciarlo l'assessore alla mobilità, Marco Granelli, sui social. "Lunedì 6 settembre - scrive Granelli - partono i lavori in via Ortica – via Amadeo alla base del cavalcavia Buccari, all’ingresso sud del quartiere Ortica. I lavori prevedono: 1) la realizzazione di una rotonda che regoli l’incrocio tra la discesa del cavalcavia Buccari, il sottopasso verso il centro città in via Amadeo, via Amadeo direzione via Ortica, via Tirone e via Fraccaroli; 2) l’ingresso veicolare verso la sede di SOS Lambrate e la balera dell’Ortica, spostato a ridosso del cavalcavia; 3) la sistemazione dei parcheggi nella piazza regolarizzando un lato in linea e un lato a pettine; 4) il completamento dell’area verde e pedonale dal sagrato della chiesa di S. Faustino e Giovita ai giardini in continuità pedonale, passando per l’utilizzatissima Casa dell’Acqua di Comune di Milano e MM; 5) riqualificazione del percorso di via Amadeo verso il centro città prevedendo sotto il secondo ponte della ferrovia la realizzazione di un percorso ciclabile protetto nel senso di marcia opposto, per permettere un collegamento ciclabile sicuro, senza salire sul cavalcavia Buccari."

"Un progetto - spiega Granelli - che ora inizia con la fase dei lavori stradali e poi sarà completato con le opere a verde di competenza del collega assessore Piefrancesco Maran. Una spesa complessiva delle opere stradali di quasi 400.000 €, investiti nel quartiere Ortica. Un intervento richiesto da tempo dai cittadini e soprattutto dal Municipio 3 con la presidente Caterina Antola, l'assessora Antonella Bruzzese e il consigliere Dario Monzio Compagnoni e dall’ex Consiglio di zona 3."

"Sarà una sistemazione che migliorerà la sicurezza stradale, la ciclabilità, la sosta, la pedonalità, il verde, per valorizzare questa piazza verde del quartiere Ortica e la chiesa storica che si affaccia sui giardini, oggi separata dal verde da una strada e un parcheggio. Grazie ai progettisti, al Municipio 3 e all’impresa. Una richiesta da parte del Comune di pazienza ai cittadini, perché ogni cantiere porterà disagio, che noi cercheremo di limitare al massimo, ma il risultato sarà bellissimo e ripagherà tutti", conclude l'assessore alla mobilità.