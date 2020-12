Milano

Mercoledì, 9 dicembre 2020 - 18:14:00

Revenge porn Revenge porn: Brescia, 10 indagati tra cui vigile e ex calciatore La procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati dieci persone, tra cui un ex giocatore del Brescia, la figlia di un allenatore di calcio e un vigile urbano per i video a luci rosse con protagonista una dottoressa bresciana di 40 anni. Le immagini private inviate a un amico sono a rimbalzare da un cellulare ad un altro fino a diventare virali. Ora le indagini sono state chiuse e sono dieci gli indagati che dovranno rispondere del loro comportamento. Il vigile urbano ha diffuso un video sulla chat di colleghi, come si legge agli atti, e' di Pinerolo nel Torinese.